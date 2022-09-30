徐煇妃等人今天到業者「香又香」工廠了解推動情況，也介紹工廠生產的營養午餐。（王志偉攝）

「香又香」食品工廠負責學生營養午餐，今中午出餐流程作業。（王志偉攝）

為提升學生食米品質，農糧署東區分署推動產銷履歷米，透過價差補貼，學校用公糧米價格，就能買到有驗證食米，花蓮國中小學1年估計供應200多噸；東區分署長徐煇妃說透過地產地銷，讓學生從小吃到在地生產好米，也鼓勵擴大有機米栽種面積。

徐煇妃表示，結合學校午餐採用國產3章1Q食材的業務推動，去年5月起在花蓮縣先試辦以通過產銷履歷驗證食米供應學校用餐食材，110年學期開始宜蘭、花蓮、台東3縣市全面推動，今年也會繼續實施。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章，以及台灣農產品生產追溯QR Code，徐煇妃說，學生午餐採用國產可溯源食材政策，今年擴大到水果、雜糧、魚類、豆奶納入，白米是主食，採用溯源產銷履歷米，等於是學生午餐餐盤上的最後一塊拼圖。

徐煇妃表示，學生午餐早年由公糧供應，現在透過學午糧網購平台，讓廠商比照公糧食米價格，供應產銷履歷米讓學校選購，公糧食米和產銷履歷米價差由農糧署補貼吸收，1年供應量237公噸。

她說，東部米價原本就較西部高，為了促進產銷履歷米在地化，爭取到更高補貼金額，學校端負擔每公斤17.8元，餘下的26.8元由農糧署吸收。宜花東學生午餐產銷履歷米已經百分之百採用在地米，希望學童從小吃到花蓮好米，會愛惜在地稻米產業，食農教育也能落實扎根。

農糧署糧食儲運組長黃昭興說，地產地銷可以減少從產地到餐桌的食物里程，也減少運費和碳排。

花蓮縣政府推動學生午餐免費政策，國中每餐4菜1湯50元、國小3菜1湯45元由縣府吸收；為推動3章1Q食材驗證，行政院也編列補助，今年一般學校補助款從每餐6元提高到10元，偏遠地區學校10元提升到14元。

透過推動有機米政策，農糧署東區分署也鼓勵業者與農友契作集團栽培，選擇優良品種適地適種，現在東部地區已有超過30家的營運主體，生產出好米。