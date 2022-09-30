對此鄭文燦表示，已積極爭取前瞻計畫等經費，更大酸汙水下水道接管率低是因2任前縣長讓桃園起跑點比別人晚，是國民黨執政的負債。（陳夢茹攝）

桃園市議會30日舉行總決算審查，國民黨團認為市長鄭文燦爭取中央統籌分配稅款、一般性補助款不力，影響市府建設及財政收入，另點出汙水下水道接管率低於全國平均值等，集體退席抗議，於中庭舉牌高喊「不要財政惡化、拒當二等公民、拒絕債留子孫」。對此鄭文燦表示，已積極爭取前瞻計畫等經費，更大酸汙水下水道接管率低是因2任前縣長讓桃園起跑點比別人晚，是國民黨執政的負債。

桃園市議會國民黨團17名議員集體退席抗議，市議員黃敬平批評，據資料顯示，六都2015年至2023年統籌分配稅款及一般性補助款，桃園市2458.6億元為六都最後1名，較五都平均數3862.66億元，少了1404.06億元，甚至比第5名台南市3225.5億元少766.9億元，與第1名台北市4898億元，更是整整少了2439.4億元，鄭文燦執政8年，中央統籌分配稅款及一般性補助款年年敬陪末座，爭取經費不力是失職、失責。

市議員舒翠玲抨擊，桃園歲入、歲出短絀數年年增加，隱藏債務幾千億元，節流績效考評六都之末，市府財政負擔沉重，房價逐年升高，人民痛苦指數攀升，另點出汙水下水道系統建置低於全國平均值，教育文化考評位居全國第19名等，甚至被外界譏諷為文化沙漠。黨團總召徐其萬砲轟，中央長期對桃園市中央統籌分配稅款及一般補助款分配不公，鄭文燦對同黨中央執政也未能有效爭取改變現狀，為此集體退席表達抗議與不滿。

民進黨市議員呂林小鳳跳出來替鄭文燦說話，認為鄭文燦自上任後爭取許多前瞻計畫及經費，其中遭點名得汙水下水道工程是桃園未升格直轄市時的前任縣長所留下的爛攤子，當時工程還不斷延宕。她說，每位議員可以表達自己的情緒，但離開議場對市民難以交代，服務選民應不分任何政黨，不能因為黨的問題就離開議場，這是不負責任的做法。

鄭文燦回應，按照公共債務法、財政部國庫署統計資料顯示，桃園市公共債務餘額約240億，為六都最低，財政算是非常穩健。一般補助款有財政成長不得超過2％的天花板，這的確對桃園不公，他曾與議長邱奕勝等人到主計總處反映，並積極爭取前瞻計畫、專案補助等，而統籌分配稅款由於是法律訂定，只能盼立法院修法，並向所有立委喊話，希望能不分黨派替桃園向中央陳情。

「前縣長朱立倫、吳志揚主政13年，桃園汙水下水道接管率六都最後！」鄭文燦直呼，2任前縣長13年任期內只有接管2萬8千多戶，約僅佔2％，目前桃園接管戶數成長到18萬戶，光速成長，起跑點本就比別人差，若要檢討起來，這題坦白講是其實國民黨的弱項。他提及，自己上任後遇到中壢BOT案、埔頂BOT案陷入法律泥沼，幾乎停擺，他匡正錯誤重新招標、埔頂也重新選址才克服問題，現在水資中心即將於明年完工，準備開始接管，是他解決了國民黨執政時代留下的負債。