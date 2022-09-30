日本經濟產業省（METI）周五宣布將提供美光科技（Micron Technology）高達465億日圓（約3.2億美元）資金，為其廣島廠打造先先進的記憶體晶片提供補貼。

美國副總統賀錦麗前腳才剛走，日本政府便宣布將提供美光金援，再度印證在與中國有關的緊張局勢升高，以及來自中國的技術競爭加劇之際，華府和東京在晶片製造方面正持續加強合作關係。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia在新聞稿中表示，美光感謝日本政府的支持，能成為日本擴大半導體生產和推進創新的全球合作夥伴令我們感到自豪。該廣島廠將生產「1β」製程的次世代DRAM晶片。

美光稍早前發布財報，稱今年個人電腦（PC）和智慧手機需求不斷下滑，且前景可能更為艱難，因此該公司將持續縮減投資，執行長Sanjay Mehrotra證實已經大幅縮減資本支出，並預期2023財年（自9月起）資本支出將較前一年大減逾30%，而晶圓製造設備方面的投資將減少50%。

美國駐日本大使Rahm Emanuel發布聲明表示，日本經濟產業省和美光今天宣布這個具里程碑意義的聲明象徵著美日兩國和供應鏈在投資上的整合，而且從現在起將加速整合。

在此之前，日本政府為了支持國內晶片生產，在今年7月宣布提供美國威騰電子（Western Digital Corp）929億日圓，以資助該公司提高其日本廠的快閃記憶體晶片產量。這座日本廠是由威騰電子與東芝分拆出來的鎧俠控股（Kioxia Holdings）共同營運。

在宣布提供美光補貼後，日本經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）將前往美國，就兩國推進半導體合作相關事宜進行協商，並就設立新一代聯合國際半導體研究中心達成協議。

除了美光與威騰之外，日本政府也向台積電提供資金，協助該全球最大晶圓代工廠與索尼及汽車零組件製造商電裝（Denso Corp）在日本合資建造晶片廠。