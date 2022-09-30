世界桌球團體賽今天在大陸成都點燃戰火，中華男子與女子組隊伍，都是以種子隊資格參賽，男子隊今日休兵，女子隊在鄭怡靜與陳思羽領軍下直落三點輕鬆擊敗葡萄牙，旗開得勝。

中華男子隊此次派出林昀儒、莊智淵、廖振珽、黃彥誠與彭王維等最堅強陣容，可惜林昀儒確診被迫缺席；女子隊則有陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹、李昱諄與黃怡樺。

中華男子隊同組的隊伍包含克羅埃西亞、比利時與新加坡。中華女子隊同組隊伍包含羅馬尼亞、瑞典與葡萄牙。

中華女將陳思羽今日擔任開路先鋒，除了第二局遭遇亂流外，11比7、5比11、16比14、13比11拍退大陸裔選手邵潔妮。

一姊鄭怡靜則是差點陰溝翻船，幸好及時穩住陣腳，最終仍以5比11、11比4、9比11、11比7、11比5逆轉擊敗同樣是華裔選手傅玉。

取得兩點領先優勢的中華隊，第三點派出劉馨尹迎戰馬托絲，劉馨尹豪不費吹灰之力的即以11比8、11比7、11比7輕鬆獲勝。