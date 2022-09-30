後龍鎮公所推出「好望青農帶路遊」推廣後龍優良農特產品。（謝明俊攝）

後龍鎮標裕牧場場主魏趨鼎（左）曾獲2013年神農獎。（謝明俊攝）

台灣鄉村酒莊生產出最天然的老薑醋。（謝明俊攝）

台灣鄉村酒莊生產出最天然的老薑醋。（謝明俊攝）

後龍鎮標裕牧場場主魏趨鼎（左）曾獲2013年神農獎，生產優良的雞蛋及肉品。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆推出「好望青農帶路遊」推廣後龍優良農特產品。（謝明俊攝）

合興種苗場培育出許多優良的農作物種苗。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮臨近濱海區域，境內沙質土壤孕育出許多優質農特產品，如後龍三寶中的西瓜、花生、甘藷，都是許多外地遊客指名必買的伴手禮，後龍鎮公所為了推廣許多回鄉青農創建的優良農產品，特別規畫「好望青農帶路遊」安排旅客們暢遊後龍多個優良青農農場，並親自一覽好望角壯麗風光，一享後龍優質旅遊經驗。

後龍鎮長朱秋隆表示，近年來有許多返鄉青農或是中壯年歸田的後龍子弟們，默默地在這片土地上，為了理想和目標耕耘屬於他們的「夢田」。後龍鎮為了拓展優質農產行銷通路，並提升能見度，期望透過「好望青農帶路游」活動，來帶領民眾體驗後龍一日農遊。

這個農遊體驗活動安排在10月22、23日兩天，遊程首站來到「標裕牧場」，由神農獎養雞達人分享20年的養雞經驗，認識健康放走雞畜養過程，以及有雞蛋的知識學習。第二站到「合興農場」，參觀溫室栽培及自動化育苗解說，體驗育苗辛苦。第三站是台灣鄉村酒莊，可以品嚐到嚴選在地天然食材製作、耗費2年精心研發的酒醋產品及製程參觀，活動全程亦安排專業導覽員導覽解說。行程最終站，則是來到目前已升級為縣級風景區的半天寮好望角，廣闊視野及濱海風光勢必讓人留連忘返，民眾將帶著滿滿回憶及特色伴手禮，為豐富的行程畫下完美句點。

朱秋隆強調，後龍的好山好水好農產，是後龍人引以為傲的資源，後龍優秀的子弟們，在加值化農業這條路上苦心經營，為農業發展注入新動力，以豐富多元的農村生活體驗，開創新契機、維護良好的生態環境，繼而帶動農業永續發展，為青農的返鄉路打下扎實的根基。