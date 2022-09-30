新竹縣長楊文科競選總部室內空間，設計一面牆壁呈現手繪方式畫出新竹縣13鄉鎮市的特色與重大建設。（楊文科團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣長楊文科力拚連任，競選總部也針對親子打造童趣風樂園，戶外有從天空到外太空的打卡牆，室內則配置了賽車造型的吧檯休憩區，還有一面牆壁呈現手繪方式畫出新竹縣13鄉鎮市的特色與重大建設。楊文科競選總部表示，這是一處對全民開放的空間，首場音樂表演將於10月8日舉辦，至11月20日每個周末都會舉辦各類型音樂表演和親子手工DIY課程。

楊文科競選總部即日起正式對外開放，室內外空間分為行政區與遊憩區，整體設計風格以童趣為主。戶外有從天空到外太空的打卡牆，象徵孩子的無限想像，以及整面粉紅色的大理石背板，表現溫柔的力量，民眾可以搭配乾燥花束盡情拍照，成了最浪漫的空間。室內則配置了賽車造型的吧檯休憩區，民眾都能在欣賞表演，球池區則要讓孩子盡情遊戲放電，並設有閱讀角落可供親子共讀。

特別的是在行政區域，以一面牆壁呈現手繪方式畫出新竹縣13鄉鎮市的特色與重大建設，讓民眾能駐足於地圖前探索家鄉的美，同時看見楊文科執政4年來新竹縣實質的改變。

楊文科競選總部表示，這裡是一處對全民開放的空間，首場音樂表演將於10月8日舉辦，楊文科將與Mr.one一起表演木箱鼓，接續至11月20日每個周末都會舉辦各類型音樂表演和親子手工DIY課程，參與活動還有機會與楊文科近距離認識縣政規畫與理念，歡迎親子一起來玩。