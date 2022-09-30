道奇客場對陣教士，為了備戰即將到來的季後賽，雙方都不約而同在這場比賽採用假先發模式。比賽前半段形成投手戰，不過道奇外野手米蓋瓦加斯(Miguel Vargas)神來一棒，6局下敲出2分打點安打超前比數，最終道奇以5：2打敗教士拿下本賽季第108勝，距離奪下全聯盟最佳戰績也只剩一步之遙。

雖然還沒確定奪下外卡資格，但顯然教士對於搶進季後賽相當有信心，在目標已經不是打敗道奇的前提下，教士選擇讓原定於今日登板日籍強投達比修有多休1天，推出生涯首次擔綱先發的史帝芬威爾生(Steven Wilson)，他僅投1局送出2K表現精采，後續交由馬納亞(Sean Manaea)接替登板。

與史帝芬威爾生的好投呈現兩樣情，本賽季首次先發的道奇「火球男」葛雷特洛(Brusdar Graterol)，首局接連被敲出3支安打，讓道奇開賽就處於2分落後，不過對於火力凶猛的洛城大軍來說，這些微的落後不成問題，6局上道奇找到突破點，弗里曼(Freddie Freeman)敲出帶有1分打點的安打追平比分，接著再由新人米蓋瓦加斯貢獻致勝安打送回2分，幫助道奇4：2取得領先。

The Miguel Vargas game



pic.twitter.com/N5826IBdtO — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) September 30, 2022

道奇重砲捕手威爾史密斯(Will Smith)8局下開轟添加保險分，最終以5：2取得勝利，季前教士被認為將與道奇展開分區王座的激烈爭奪，最後仍是由洛城軍一枝獨秀早早奪下分區冠軍，道奇本季對戰教士甚至握有14勝5負的一面倒優勢，不過教士目前暫居外卡第2的位置，領先第3的費城人2.5場勝差，仍有機會搶進季後賽。

道奇拿下本賽季第108勝，除了持續刷新隊史紀錄，道奇也將獲得世界大賽主場優勢的魔術數字減少到1，替自己在奪下世界大賽冠軍的路上多份保障。