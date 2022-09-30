台南市消防局第二大隊今日在麻豆新樓醫院辦理緊急救護訓練課程，由麻豆新樓醫院急診醫學科及心臟內科醫師團隊提供急性心肌梗塞、急性腦中風課程。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

台南市消防局第二大隊今（30）日在麻豆新樓醫院辦理緊急救護訓練課程，由麻豆新樓醫院急診醫學科及心臟內科醫師團隊提供急性心肌梗塞、急性腦中風課程，經由課室教學案例分享，第二救災救護大隊長丁春能表示，救護人員須不斷精進救護技能，目前同仁執行非創傷OHCA給藥成功率從去年33％今年提昇為75％。

麻豆新樓醫院院長劉啓擧表示，心肌梗塞是一種急性且非常嚴重的心臟疾病，原因在於冠狀動脈阻塞導致氧氣和養分無法輸送到它所供應的心肌細胞，造成心臟組織永久受損壞死，嚴重甚至休克或死亡。成大心臟科團隊目前已駐診麻豆新樓醫院，現今可24小時提供心導管緊急治療服務。

第二救災救護大隊長丁春能表示，上月底楠西分隊載送一名男性年約60歲胸痛病患，當時利用救護車上的12導程心電圖機器判讀，並將心電圖上傳醫師團隊line群組，經醫師判讀為心肌梗塞，立即透過群組通知麻豆新樓醫院，並啟動心導管治療準備，對於心肌梗塞的患者，盡早打通阻塞的血管，對於患者癒後有很大的幫助。

丁接著說，去年全台南市救護案件已達9萬7千3百多件，救護案件與火災案件比例約90：1，顯示火警案件已逐漸趨緩，救護案件卻不斷攀升，救護人員須不斷精進救護技能，去年第二大隊救護IV成功率提升整體成績七個大隊名列第一名，今年消防局救護技術抽測名列第二名，執行非創傷OHCA給藥成功率也不斷提升，從去年33％今年提昇為75％。

台南市消防局表示，到院前緊急救護的處置，若可以即時處理得當，後續醫院接手能更快速幫助病人接續緊急的醫療處置，有效提升癒後生活，對於民眾也是一大益處，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。