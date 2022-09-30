外役監逃犯林信吾殺害2名員警後，警察用槍議題引發社會關注！立法院今(30日)下午三讀通過《警械使用條例》部分條文，明定警察人員面臨犯罪嫌疑人持有致命性武器或攻擊意圖等4種情境，若認為將危及自身生命、身體，得使用槍械逕行射擊。國民黨立委江啟臣直言，這是用警察生命換來的修法，執政黨動作太慢。

現行《警械使用條例》自民國91年修訂迄今，警察人員執行勤務時，一再面臨警械使用要件、時機、應遵守比例原則，及因公涉訟後面臨的究責及賠償問題。

《警械使用條例》修正後明訂4種情境，第一，以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫他人；第二，有事實足以認定持有致命性武器或危險物品，意圖攻擊他人；第三，意圖奪取警察人員配槍，或其他可能致人傷亡的裝備機具；第四，有其他危害他人生命或身體，情況急迫時。

此外，三讀條文也新增，內政部應遴聘相關機關代表及專家學者組成「調查小組」，得依職權或依司法警察機關申請，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷時，其警械使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見，調查小組判斷警械使用妥適得考量警員當時的合理認知。

江啟臣表示，這是用警察的生命換來的修法，動作過於緩慢，譴責執政黨對警察值勤安全的漠視，未來更重要是提升警力、裝備，政府至今還沒有準備好。時代力量立委陳椒華說，感謝朝野政黨努力完成修法，未來裝備、人力更應充足。

國民黨團總召曾銘宗表示，未來也應更加強化員警訓練，維持自身安全，蔡政府執政後治安敗壞，每3.65天就會發生槍擊案件，要求行政院、內政部徹底改善治安問題，確保民眾生命安全。