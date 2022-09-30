消息傳出，日本軟體銀行已經開始整肅虧損連連的願景基金(Vision Fund)，預計將裁員至少30%，也就是150位員工恐怕得捲舖蓋走路。

據悉，在這波全球裁員名單中不乏高階主管，甚至還有合夥人。總部位於倫敦的願景基金部門原本大概有500位員工，其中也包括拉丁美洲基金的部分。不願意表示意見的軟銀，30日股價收跌2.6%，來到4900日圓。

軟銀創辦人孫正義在8月表示，在大虧230億美元之後，軟銀集團與願景基金投資部門將要樽節成本。軟銀大部分的虧損，就是因為投資標的物的股價暴跌所造成，包括有韓國亞馬遜之稱的Coupang以及線上點餐平台DoorDash等。

同時，軟銀也表示，由於日圓大幅走貶，匯損已高達60億美元。彭博社9月初曾報導過，軟銀可能計劃裁員至少20%，但公司高階主管希望人力汰除幅度可增至50%。

管理顧問公司Redex Research指出，過去1個月股市表現很差，從願景基金公開的投資組合來看，本季應該準備要虧50億美元。孫正義表示，科技產業衰退時間拉長，將採取防禦方式來因應。

軟銀8月曾表示，利用賣出阿里巴巴的遠期契約，已拿到至少170億美元資金。當初投資這家中國大陸電子商務公司，一度磨亮孫正義慧眼獨具投資全球新創公司的招牌。

目前孫正義手上還有一張王牌，就是矽智財大廠Arm計畫要去美國掛牌。不過，全球科技類股正陷入不景氣泥淖中，不知何時能撥雲見日，這位軟銀大老闆只有先韜光養晦並靜待黎明到來。