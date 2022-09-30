本季「Taipei IN Style台北魅力」以Showroom模式於上海時裝周期間集結9家臺灣代表性品牌參加「MODE上海服裝服飾展」及「時堂Showroom Shanghai」發表最新一季SS23商品，參與的品牌包含：01 WOOMIN、CHIAHUNG SU、SoulAMI、URNAVY、Atelier YSCM、JUNEYEN、Modigliani、linalu studio、RION等辦理聯合形象推廣活動，共顯台灣時尚嶄新魅力、共創更多海外新商機。

本季由上海時裝周官方主導之「MODE上海服裝服飾展」雖遇疫情，仍然深入市場並提供買主採購渠道，匯聚Xin Tokyo、DFO International、TUDOO Showroom、Blooming Showroom、Alter Showroom等知名選品店於市中心新型複合商場IM SHANGHAI一同舉辦，並於其周邊場域集結各大Showroom活動，在上海時裝周期間打造亞洲最大時裝訂貨會，提供品牌就近開拓國際市場的絕佳機會。本季SS2023 MODE展會5天共計吸引逾百位買家問詢，受到上海當地時尚選品店、新媒體自營品牌、採購代理等買家關注，均對台灣服裝服飾品牌表示高度興趣，並持續與品牌接洽中。

「時堂Showroom Shanghai」創立於2014年，致力於拓展具市場潛力的中高端時尚品牌，為中國大陸時裝產業中具影響力的精品展會，持續透過營造高級商展氛圍及匯集各方採購通路，每季均吸引諸多優質品牌參與，為成功嫁接參展品牌與各國零售商、百貨、經銷商等時尚專業人士採購之商貿平台。

本季SS2023時堂重返上海展覽中心西一館舉行，為期4天共吸引超過百位專業時尚人士聚集，Taipei IN Style形象推廣區之參展品牌皆具有高度實力，透過參加海外整合型拓銷活動，除了強化品牌知名度與創造銷售實益，更能帶動台灣時尚拓展到目標市場，為業者導入和加速品牌整體行銷推廣。本季買家主要為上海當地時尚業採購人員、中國大陸境內連鎖選品店與其他地區資深買手，均對臺灣原生時尚品牌展現高度讚賞與訂購意願，持續與品牌進行洽商並成功締造商業實績。