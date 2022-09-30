友達對內從循環產品之設計販售、製程原料回收、廢棄物減量等面向著手，對外與合作夥伴共同推動包材回收、研發再生料技術及製程材料循環，落實綠色製造與資源循環利用，在今年台灣循環經濟獎一舉拿下「企業獎」、「產品獎」雙項最高榮譽，為本年度唯一榮獲兩大「年度典範獎」的企業。 友達成立「循環經濟工作小組」進行跨部門橫向溝通，針對產品、製造及供應鏈三大面向，策略性訂定一致的標準與明確的追蹤目標。

在產品層面，友達於2020年推出第一支使用再生塑料製造的顯示器，獲得全球首張面板業UL3600循環係數認證。2021年，友達持續精進循環產品技術，提高再生材料使用比例，並獲國際知名品牌認可，攜手打造首款環保筆電，不僅採用回收玻璃基板，亦導入PCR再生民生塑膠製品廢料及回收鋼材，實踐再生材料循環價值，提供客戶及市場優異的綠色產品選擇。

而在製造層面，友達除自源頭減少各類廢棄物產生，亦利用創新設備開發及回收製程，降低化學溶劑用量。以面板蝕刻製程中的重要原料鋁酸為例，鋁酸蝕刻能力的穩定性，仰賴「排除舊液」及「補給新液」維持；過去友達將舊液交由合作廠商清運，並進行再次蒸餾處理，耗費大量能源亦會產生碳排2021 年，友達透過虛擬量測（VM）及回饋控制（R2R）製程技術，蒐集歷史生產數據及實驗室量測數據，打造「鋁酸用量精準控制方案」，成功讓鋁酸廢液清運量歷年來最低，整體使用量相較 2019 年大幅下降 11％，實現化學品精準控制與減量。

此外，友達也串聯供應鏈夥伴展開多項綠色行動，10年來不間斷推動供應商包材回收專案，達成94％包材重複利用顯著成果。友達亦與廠商合力開發環保包裝及化學品空桶回用機制，遵循嚴謹的產品驗證程序，使溶劑空桶能回到供應商承裝，再持續循環供給友達使用，2021 年空桶循環使用重量達 13.6 噸。

友達持續開發使用再生塑料的顯示器產品，2021年成功導入3款桌上型顯示器及1 款筆記型產品，累計營收金額達 17.1 億元。而透過顯影液及去光阻液回收、汙泥廢棄物減量及水回收減量等，實踐原料循環使用，轉換金額高達 49.6 億元。

此外，友達持續推動客戶與供應商包材回收，全年累計節省之新包材購入成本達13.2億元。友達以實際行動引領產業共創循環生態系，透過循環產品之設計販售、製程原料回收、水回收與廢棄物減量技術及包材回收等作為，2021年累計創造之循環經濟效益達80億元，守護環境永續，同時創造經濟效益。