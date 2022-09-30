「煙波新竹都會館─經典牛排館」9月重新開幕，推出兩大料理大優惠，包括以牛肉自身酵素天然熟成的「溼式熟成牛排」及品項逾30種的「水耕鮮蔬沙拉吧」，即日起至10月31日，各式牛排都有老饕優惠價，主廚精湛的手藝及逸品食材希望帶饕客在美食沙漠發掘肉控新綠洲。

煙波指出，「經典牛排館」此次重新開幕最大亮點為「溼式熟成牛排」及「水耕鮮蔬沙拉吧」，首先以肉質緊實帶有嚼勁的美國Prime紐約客牛排領軍，並推出菲力、沙朗、波士頓龍蝦及羊排等多項選擇。

牛排採溼式熟成香煎而成，由主廚精準掌控火侯與美味時機，經由梅納反應後的牛排外焦香酥脆、內軟嫩多汁；沙拉吧則提供逾30種在地水耕鮮蔬、現切火腿乳酪盤與海鮮冷盤沙拉，打造美味健康的地中海輕食吧。

為慶開幕，「經典牛排館」自即日起至10月31日推出「美國紐約客牛排8oz（美國Prime極佳級）」老饕優惠價990＋10％元（原價1280＋10％）。另老饕推薦必點品項「美國菲力牛排6oz（美國Choice特選級）」1580＋10％元。「美國沙朗牛排8oz（美國Choice特選級）」1180＋10％元。

嚴選「水耕鮮蔬沙拉吧」也能以單點方式享用，平日午餐580＋10％元、平日晚餐及假日午晚餐720＋10％元。

為使旅客能享有更優質的餐食選擇及舒適住宿環境，「煙波新竹都會館」於餐廳升級改版之際，同步也客房內的硬體、軟體做優化調整，讓旅客不僅可以享用豐富美味的餐食外，也能於繁鬧的新竹市中心，感受沉穩時尚的休憩空間，於食於宿都能在旅客及饕客心中留下難以忘懷的絕佳體驗。