立法委員蔡適應（圖中）、基隆市議員張之豪（圖右）、市議員參選人吳驊珈（圖左）召開記者會，強調國道客運9026營運，絕不會縮減服務品質、班次。（張志康攝）

日前傳出基隆市安樂區大武崙開往台北市南港站的國道客運9026，將修改行駛路線並減班經營。立法委員蔡適應30日下午召開記者會表示，他上午拜會交通部長王國材，傳達基隆市政府希望該路線維持原路線、原班次及服務品質的要求。蔡適應承諾，絕不會讓市民的權益受到影響。

蔡適應表示，他上午與與王國材進行協商，他承諾「未來9026不會停駛！」未來不管由哪家業者經營，他一定會要求服務水準必須比現在更好。但他指出，由於到目前為止，原應接駛9026的廠商仍未做好完整的準備工作，因此公路總局對業者的送審文件有疑義，該案將送客運審議會審議。

蔡適應強調，目前首都及大都會聯營的9026這條路線不會停駛，至於籌備中的福和客運，如要接手，它的服務品質跟班次一定不低於現行9026服務的品質，然後要符合基隆市政府的要求。至於首都及大都會協助繼續營運的成本，交通部也承諾將會給予相關的補貼！

市議員張之豪表示，客運9026路線剛開始發車時，只有到南港展覽館站，後來才進入南港轉運站，特別是南港轉運站進站的話，每個月需要20幾萬的費用，在營運上是筆不小的開銷，疫情之後的客運班次也受到影響，所以確保營運品質就很重要，他會和蔡適應一起來確保基隆市民權益。

市議員候選人吳驊珈表示，他過去在立委辦公室服務時，就經常有9026路線相關的陳情，透過蔡適應立委向交通部、公路總局傳達班次和站點的需求，他也會持續向接手業者溝通，維持原來的服務品質，疫情結束過後，才能創造乘客和業者雙贏的局面。