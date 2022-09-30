依勞保條例規定，勞保普通事故保費費率明年將調整0.5％至11％，勞保局表示，受僱勞工保費較今年最多增加53元，職業工會勞工最多增加159元，預估全年可為勞保基金多掖助209億元。

勞保局說明，為維持勞工保險的財務平衡及永續發展，法規已明定勞工保險保險費率自2009年起採「費率自動調整機制」，由7.5％逐步微調至上限13％，明年將調整為12％。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，以111年6月一般單位被保險人之平均投保薪資3萬5071元估算，雇主每月負擔個別被保險人之保險費增加122元，勞工每月負擔保險費增加36元，政府補助保費每月增加18元；職業工會以平均投保薪資2萬9125元估算，工會被保險人每月負擔保險費增加87元，政府補助保險費每月增加59元。

黃錦儀說，明年基本工資從2萬5250元調整為明年的2萬6400元、費率一併調整，因此受僱勞工自負額較今年增加53元、雇主增加185元；職業工會勞工自付額增加159元。

為即時通知投保單位正確計收明年度應繳保險費，勞保局預計於今年9月份繳款單背面印製通函周知投保單，至於各類被保險人保險費分擔金額表及勞保局全球資訊網之保險費試算功能，將待「勞工保險投保薪資分級表」公告修正後更新。