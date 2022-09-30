林秉樞施暴高嘉瑜關鍵時序表

林秉樞施暴高嘉瑜案，回顧林的過往事蹟，為了營造自己的多金形象，他2020年至去年曾以私密裸照威脅賴姓、郭姓等女助理，6度指示對方P圖變造帳戶存摺餘額，將帳戶1萬多元餘額分別變造成1801萬餘元、3620萬餘元；272萬餘元變造為1300萬餘元；33萬多元變造為2336萬餘元、195萬多元變造為4195萬餘元、最後再變造成6236萬餘元。

另外，林秉樞去年9月用手機截圖9張高的裸照，11月更透過LINE指示賴姓助理到高嘉瑜、總統蔡英文、副總統賴清德、立委吳思瑤、柯建銘等人臉書留言指高和已婚人夫上床，「有妳親口承認的錄音」、高親手寫下悔過書，「將轉交檢調」恐嚇高嘉瑜。

高嘉瑜去年11月10日上政論節目時，林還指示賴女斗內留言恐嚇「妳自己想清楚，想不想爆料」、「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」，威脅高不要亂講話。

林隔天要求高嘉瑜前往新北市馥都飯店，林一見到高後，藉口她買藥不用心，反覆摔高的皮包，要求她像狗一樣趴地撿拾、下跪，還要求對方將手機交給他，未料卻意外看見高和小馬的聯絡記錄，醋勁大發，命令高脫光衣物，將她囚禁在房內。

林秉樞在房內不斷毆打高臉部、頭部和四肢，造成她多處瘀傷，並持續對高錄影，強迫她承認前男友小馬有當助理坐領乾薪，逼迫她寫下自白書，甚至盜用高的手機，以高名義稱「我不只沒工作，我很可能坐牢」，直到隔日，高要到立院簽到時才放她離開。

另外，高去年11月24日前往林母喪禮時，也被林逼迫下跪道歉、拉扯其頭髮、帽子和口罩等，林11月29日得知媒體要爆料其惡行，又打電話恐嚇高，要一起共赴黃泉，並威脅要將她的裸照拿去跟媒體交換，隔日周刊便登出相關事件，高也開記者會說明相關事件，並報警提告，全案歷經10個月，新北地院今下午4時將宣判，不過林也因確診，無法出席。