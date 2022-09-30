超馬好手林義傑（現改名林瀚駩）被控涉嫌經營「真相智財顧問公司」，與多名律師、會計師合作，找影視公司授權抓盜版索求和解金，估計共獲利90餘萬元，其中涉案的鄭姓律師、余姓會計師、陳姓員工3人因認罪獲緩起訴處分，台灣高檢署駁回台北地檢署再議，3人獲緩起訴處分確定，須分別支付公庫18萬元、30萬元處分金。

北檢調查，林義傑去年成立真相智財顧問公司，去年7、8月取得2家知名影視公司3個月的取締盜版專屬授權，並約定將2成和解金分潤給影視公司，再和3名律師、1名會計師合作，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警提告抓盜版，逼網友支付和解金。

檢方查出，林義傑等人在半年間提起訴訟超過千件，光4部影片就提告上千個網友IP，造成各地檢警辦案癱瘓，有檢察官將案件移轉管轄至其他地檢署，還被林的律師檢舉「濫權」不當移轉管轄。

但林義傑在全國「亂槍打鳥」提告案件極大部分都被檢察官不起訴，僅約20多件成案，林義傑的律師出面與網友洽談和解金，並要求每案3萬元至5萬元不等和解金，部分網友因擔心官司被迫支付和解金，檢警估計林義傑等人共獲利90餘萬元，其中律師抽佣2成。

檢警今年6月拘提林義傑到案，檢方訊後諭令林20萬元交保，林曾喊冤「我做正義的事情，被列為嫌疑犯人，這是很糟糕的事情，我沒有做違法的事情」，影射他是被檢警「查水表」。但檢方不採信林說詞，認定林義傑不具律師資格，卻以不合法的抓盜版專屬授權契約，勾結律師從事包攬訴訟行為，9月7日依違反《律師法》、《刑法》包攬訴訟罪起訴林、2名律師共6人。

至於其餘涉案鄭姓律師、余姓會計師、陳姓員工3人因認罪，北檢給予獲緩起訴處分，檢方命3人須分別支付公庫18萬元、30萬元處分金。北檢並依職權向高檢署再議，經高檢署審核後認為再議無理由，依法駁回，因此鄭、余、陳3人獲緩起訴確定。