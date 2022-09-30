許多人看似文靜乖巧、好相處，但其實進一步深交後才發現，他們相當自我，也很有想法，不輕易接受改變。《搜狐網》運勢專欄指出，若想以馴服的心態和水瓶、射手、摩羯交往，並且改變他們原本的性格，比登天還難。

▍水瓶座

水瓶座相當怕生，在不熟的人面前表現得十分內斂，他們並不是過於熱情的人，甚至偶爾會比較被動，看上去屬於乖乖牌的類型。但這只是他們的保護色，他們很少會表現出自己真實的想法，加上自由獨立慣了，很難被人馴服，也不接受任何改變，所以跟他們談戀愛會比較辛苦。

▍射手座

射手座是典型扮豬吃老虎的類型，他們乍看之下沒脾氣、好相處，看到另一半生氣，會擺出一副大事不妙的模樣，讓對方火氣下降。但其實這只是射手座當下想要化解尷尬的下意識反應，事過境遷後又會重蹈覆轍，要想改變他們並不容易。

▍摩羯座

摩羯座看似乖巧，主要原因是他們不善言辭，但其實稍微了解後，會發現摩羯座並非省油的燈，他們十分有主見，加上過分執著，除非摩羯座認可你，否則沒有任何人能改變他們的想法，也沒有人能真正馴服自尊心極強的他們。