嘉義市長黃敏惠（中）偕同多位議員啟動北香湖公園改造動工。（廖素慧攝）

嘉義市「北香湖公園」將再造，種荷花重現舊諸羅八景之「北香秋荷」。（廖素慧攝）

嘉義市「北香湖公園」入口處將建造「綠豆仁」遊戲場的示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「北香湖公園」將建造「綠豆仁」遊戲場，有滑梯區示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市第2大面積的「北香湖公園」30日啟動改造工程，將建造共融遊戲區、種植荷花、修繕步道、整治湖岸、提升防洪功能，預計明年4完工啟用；市長黃敏惠表示，要重現舊諸羅八景之一「北香秋荷」的美景，市府推動公園2.0，讓嘉義市的公園再升級，打造全齡好用的公園。

黃敏惠說，北香湖公園全區面積約25公頃，臨文化路側用地約3公頃，大部分是私有土地，辦理徵收需要12.9億元，當時市府1年總預算僅約100億，經費籌措有困難，但市府團隊努力不懈，辦理都市更新，2011年完成徵收，開發北香湖公園，2015年啟用，一路走來，持家不易，卻有人沒做事，只會說三道四。

黃敏惠說，公園2.0計畫就是公園再升級，打造主題式公園，市府爭取內政部營建署「地方創生城鄉風貌營造計畫」補助650萬元、市府配合款550萬元，以及議會支持市府編列1300萬元，共有2500萬元將建造全市地景式遊戲場、復刻「北香秋荷」景色，升級北香湖公園。

市府建設處表示，未來將新植1265平方公尺（約382坪）面積荷花，重現70年前北香湖美景，整治湖畔邊坡，提升防洪功能，打造親水性遊憩環境、夜間光環境，修繕路徑，成為全齡共用的友善步道。

還有一大亮點是在公園入口處新建友善遊戲場，是親子共融休閒場域，設計靈感來自「綠豆嘉義人」，設計「綠豆仁」意象平台，遊戲場上層設有編織網區的彈性空間、3公尺長滑梯區、下層有沙坑區及楓香步道，全區夜間越夜越美。