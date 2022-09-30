對於無法匯款的長輩，戶籍所在地的區公所里幹事將通知前來領取現金。（市府提供／洪榮志台南傳真）

九九重陽節將至，台南市政府為表達對長者的關懷與尊敬，已於昨天以匯款方式發放重陽敬老禮金、健保福利金及防疫補貼，共有33萬名長輩可領到重陽敬老禮金；至於全市百歲以上的312名人瑞，市長黃偉哲也特別準備1萬元敬老禮金祝賀。

市府社會局指出，今年全面發放55至64歲原住民長者及65至99歲長者重陽敬老禮金、健保福利金及防疫補貼金各1000元，合計每位長者至少可領到3000元，經排除身心障礙、中低收已領有健保全額補助者約5萬多人，受益人數高達28萬人，總經費約6億827萬元。

至於無法匯款的長輩，則由戶籍所在地的區公所里幹事協助親送或通知領取。1名前往北區公所領取現金的長輩，今天滿臉笑容地表示，他一接到里幹事通知就馬上來了，感謝黃市長體恤老人家在疫情之下生活比較困難，讓老人除了重陽敬老禮金外，還能再多領到健保福利金及防疫補貼。

社會局表示，市府考量長輩領取重陽禮金的便利性及尊重長輩意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構不收匯款手續費，存摺備註欄顯示為「臺南市政府」，長輩如有任何疑問，請聯繫戶籍所在地公所或社會局。

黃偉哲還特別提醒長輩，為免不肖人士假借領取重陽敬老名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人代領，如有任何重陽敬老禮金及健保福利金領取問題，請聯繫戶籍所在地區公所或洽市府社會局老人褔利科專線：2982617或2991111轉6538、8353查證。