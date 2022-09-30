副總統賴清德今出席「『安全教育動起來 交安隊長帶您GO』交通安全月活動記者會」表示，「出生的少、過世的多」，這是一個很嚴肅的社會問題。

副總統致詞時指出，他要代表蔡總統感謝靖娟基金會，多年來全方位保護兒童的安全，從兒童的居家安全、遊戲安全、人身安全，再到交通安全，可說是兒童的守護天使。

賴清德說，臺灣社會正面臨人口危機。去（2021）年臺灣新生兒僅約有15萬3000多人，但同年死亡人數則約有18萬3000人，「出生的少、過世的多」，這是一個很嚴肅的社會問題。

在交通事故方面，他指出，去年臺灣因為交通事故不幸死亡的人數高達2990人，其中兒童及少年（0到17歲）死亡人數為101人，較2020年增加12％。統計數據亦顯示，交通事故是12歲以下兒童傷害事故的首要因素，而在兒童行走的交通事故中，有高達60％發生在穿越道路，正所謂「馬路如虎口」，對兒童而言更是如此。

談及交通安全的宣導，賴清德認為，交通部與教育部可以共同研議，在9月交通安全月，考量利用電視台的公益時段，播放交通安全大使的宣導影片，密集宣導一個月，相信這樣效果會更好。

賴清德表示，西方先進國家也非常重視交通安全問題，從90年代就開始推動交通安全教育，成果也非常好。韓國大約5年前開始，以道安卡通宣導，成績也很好。交通部將9月訂為交通安全月，和教育部、靖娟基金會合作，設計兒童交通安全教材，透過數位教材及交通安全基本能力架構的制定，和各個學校共同合作推動，如同今天在銘傳國小的活動，非常有意義。

他也感謝交通部、教育部、靖娟基金會及各學校的幫忙，「對於兒童的安全，我們一定要站在第一線」。

隨後，副總統與現場貴賓一同進行「交通安全GO」啟動儀式，並參觀「交通安全教育成果展」。