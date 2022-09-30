「2022中時房產金牌獎」評選45名優質房地產相關業者，綠堡機構在代銷領域獲得肯定，榮獲「卓越年度績效獎」。綠堡機構協理徐勝謙感謝中時頒獎，並說明品牌致力於愛與回饋，除了讓客戶滿意地享受幸福居所外，還不斷進行公益活動，陪伴需要幫助的朋友渡過艱難時期。

「2022中時房產金牌獎」於凱達飯店邀請產官學界與媒體同業共襄盛舉。並且綜合學者、專家、民眾與網路投票及專業媒體圈，公平、公正、客觀、專業地評選出45名優質房地產相關業者，其中綠堡機構獲得「卓越年度績效獎」，讓業界耕耘20多年的努力發光發熱。

綠堡機構除了讓客戶滿意地享受幸福居所外，還不斷進行公益活動，陪伴需要幫助的朋友渡過艱難時期。(圖/中時新聞網攝)

綠堡機構協理徐勝謙感謝朋友與客戶的支持，並說明這個獎項是公司成立20多年以來，以「客戶導向」的結晶，強調服務中帶著愛與回饋的精神，致力於找到幸福居所提供給客戶。也是因為這樣先義後利的態度，讓許多支持的客戶成為回頭客，甚至結交為生命摯友。

徐勝謙協理強調，本次「卓越年度績效獎」對綠堡機構不只是經營完善的勳章，更是回饋社會的肯定，在董事長堅持愛與回饋的理念中，綠堡機構長年支持公益活動，例如在疫情侵襲中，便響應捐血活動，幫助血庫存量不足的態勢越過難關；或是與扶幼機構合作，發起「民眾拍照，集團捐款」的善行。另外，也時常向住戶宣揚公益理念，希望把這份情傳下去，讓幸福傳遞廣延。

綠堡機構長年支持公益活動，也時常向住戶宣揚公益理念，希望把這份情傳下去，讓幸福傳遞廣延。(圖/中時新聞網攝)

除了獲獎深受肯定外，對於消費者長久的努力才是經營之道，並在「取之於社會，用之於社會」的態度中回饋行善，綠堡機構深諳此道理，知曉散播幸福的力量。台灣房地產歷經數十年淬鍊，各品牌打造深厚實力，並用豐富的人文底蘊，重塑消費者對住宅的價值認知，本次綠堡機構在代銷領域脫穎而出，獲得「卓越年度績效獎」的肯定有目共睹，也為企業實行公益的精神樹立典範。