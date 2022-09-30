針對蘆洲鴨母港溝整治，民進黨新北市長參選人林佳龍今年8月批新北市只做半套，上游仍又髒又臭，新北市水利局抨擊扭曲事實，並秀出施工中的照片，指預計9月底完工。水利局今發布新聞稿表示，鴨母港溝上游歷時6個月整治，已於9月底完成新設子溝、抽排水設施及渠底綠美化工程。

水利局表示，鴨母港溝上游為未開闢的都市計畫道路用地，周邊屬都市計畫乙種工業區工廠林立，過去皆評估無整治急迫性而未進行整治，新北市政府體察民意，為民眾免於忍受髒臭環境之苦，透過河川流域治理加碼施作，完成新設子溝、抽排水設施及渠底綠美化工程。

水利局進一步說明，在鴨母港溝萬福橋下游整治成功蛻變成為休憩打卡新景點，因整治成果有目共睹獲得蘆洲五股居民肯定後，再加碼整治以根除鴨母港溝上游長久以來因渠坡平緩、流速緩慢、事業廢水偷排而衍生的異味及環境髒亂問題，利用新設子溝調整渠坡、束縮排水斷面加速排水，配合萬福廣場下抽水機組協助抽排進入污水截流系統，以有效改善異味髒臭問題。

水利局長宋德仁表示，鴨母港溝上游三重段新設的子溝工程除有效改善流速緩慢而衍生的異味問題，亦可降低子溝水位增加滯洪空間，加強上游防洪功能，另於兩側植草綠化植生，營造生態棲息環境，進一步提升鴨母港溝河岸環境品質，一改以往給人的髒亂不堪的惡劣印象。

為確保整治工程成果及維持優質水環境，防範工廠偷排為首要任務，將持續協同環保局加強稽查取締及電鍍廢水專案查緝工作，對心存僥倖的違法偷排事業廢水業者加強監控查緝，以有效遏止偷排事業廢水之違法行為。