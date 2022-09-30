排隊美食「有利脆皮豬」首次進駐購物中心。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

全台百貨周年慶陸續開跑，Big City遠東巨城購物中心積極備戰力推話題獨家新櫃、人氣快閃櫃，還有精彩的周末活動與促銷優惠活動，10月起還要周周抽iPhone 14 Pro Max手機，連抽4周。

巨城指出，此次3樓引進環保杯專賣店「Oolab良杯製所」以及女裝強牌「rather」；5樓有婦嬰幼兒商品齊全的「Baby City」。10月1日於B1有全新開幕的「全國電子」；4樓美食街迎來日本正宗「八王子東京拉麵」；11月還有來自世界最大的超人氣連鎖韓式炸雞店「bb.q CHICKEN」及最受孩子們喜愛的「快樂小熊親子館」。

4樓有嘉義人氣冰品「一涼製冰所」、「有利脆皮豬」、甜食品牌「Allumer_Cake」；7樓將有首次推出快閃櫃的桃園手作司康專賣店「Skono」以及「山海豆花」。

最受歡迎的巨城實體活動則有第5屆巨城街頭藝術節，24組高手將在10月8日、9日下午3點於巨城1樓戶外噴水池廣場進行最終決賽；10月10日下午3點同樣在1樓戶外噴水池廣場將有曙光女中儀隊及磐石高中儀隊帶來精采表演；10月22日還有媽媽寶貝最期待的萌鬼萬聖派對，愛搞怪的大小夥伴們可至巨城APP活動專區報名。

此外，即日起至10月10日至指定樓面購物單筆消費滿2000送100、滿額再兌換可口輕食來店禮；10月26日前持巨城APP會員QR Code於全館當日累點消費單筆滿1000即有機會抽中iPhone 14 Pro Max手機，每周抽出1名共有4次機會。