市議員舒翠玲直呼，民進黨選情是有多糟糕？竟要用這麼不入流的手段中傷、抹黑別人？（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆出25日參加桃園市議員舒翠玲創設的桃園市美麗人生發展協會，協會舉辦重陽敬老摸彩活動時，張善政在台上頒獎給中獎民眾，恐有涉賄選情事，桃園地檢署將分案調查。舒翠玲30日召開記者會，強調協會年年舉辦重陽敬老摸彩活動，並不是為選舉特地辦理，而張善政抽出的腳踏車是由協會經費選購，只是掛名頒獎，更直指市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也有頒電視機，痛斥民進黨抹黑。

舒翠玲說，無論是里長頒發的500元獎金或張善政頒發的腳踏車，都是由協會或其他友善單位捐贈，外界指控張善政自掏腰包賄選根本是不實指控，自己也將於3點半至桃園地檢署對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬提告賄選、對藍士博提告意圖使人不當選。

「你看！鄭運鵬跟鄭文燦甚至抽電視機！」舒翠玲拿出許多照片控訴，民進黨從市長、參選人、議員參選人等都有在摸彩環節頒獎給中獎者，甚至有的紅包上更大喇喇寫著自己的名字，看起來就是自己出錢，另有些人是因為今天選舉才開始辦抽獎活動，美麗人生發展協會成立十幾年，重陽敬老活動舉辦第9年，並不是特定目的舉辦。她反問民進黨「選情是有多糟糕？竟要用這麼不入流的手段中傷、抹黑別人？」。

舒翠玲指出，美麗人生發展協會舉行重陽敬老活動前除了邀請張善政外，也有邀請桃園市長鄭文燦、文化局長莊秀美及議長邱奕勝，甚至有「綠到出汁」的里長帶人來參加，協會並沒有預設任何政治立場，協會更有約法三章，連自己團隊要發政治文宣品都只能到場館門外發放，活動並無政治造勢的意圖。

舒翠玲說明，美麗人生發展協會當初成立的原因是有一票在學校擔任志工的朋友，發現孩子在暑期沒事做、長者也沒有聚會，為此於2004年起創辦美麗人生發展協會，辦理舞蹈、球類、魔術、書法、論語及九九重陽藝術饗宴，推廣文化藝術，遭爆料的重陽敬老活動是例行性的活動，年年都會辦理，由街坊鄰居們自己組團登台表演，目的就是為了讓長者感受到溫暖，這樣的美意卻因為選舉被抹黑，實在無法接受。