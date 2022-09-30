《櫃買市場》南俊國際申請上櫃 15:412022/09/30 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南俊國際(6584)送件申請上櫃。 南俊國際成立於73年6月，主要產品為鋼珠導軌，董事長為李金蘭，總經理為吳仁山，目前股本為5.84億元，111年合併營收為10.67億元，稅後盈餘為9666萬元，每股盈餘為1.68元。 《櫃買市場》中信造船申請登錄興櫃 《櫃買市場》5檔上櫃申請案 通過 《電機股》H2營運持穩H1 千附精密逆揚 #南俊國際 #84 #億元 #櫃買市場 #申請上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》亞光時隔15年 再祭庫藏股 08:292022/09/30 財經 《金融》產險業前8月慘虧765億元 淨值探近7年低點 07:482022/09/28 財經 《電子零件》台達電擬發債50億元 償還銀行借款 09:192022/09/28 財經 金管會擬放寬外銀授信、投資規範 將挹注逾5000億元資金活水 19:472022/09/27 財經 《類股》憂英國曝險未爆彈 金控雙雄跌破整數關 10:302022/09/30 財經 《櫃買市場》意藍資訊送件登錄興櫃戰略新板 08:192022/09/27 財經 和泰車砸260億元 力挺和泰產險增資 19:472022/09/27 財經 金管會鬆綁助攻 外銀放款能量大增4,251億元、投資銀彈增逾千億元 18:142022/09/27 財經 《盤後解析》台股難脫頹勢 反彈就看2要點 15:112022/09/27 財經 填補防疫保單虧損錢坑 和泰車宣布增資和泰產險260億元 21:442022/09/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。