南俊國際(6584)送件申請上櫃。

南俊國際成立於73年6月，主要產品為鋼珠導軌，董事長為李金蘭，總經理為吳仁山，目前股本為5.84億元，111年合併營收為10.67億元，稅後盈餘為9666萬元，每股盈餘為1.68元。

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