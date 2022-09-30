香港演員何浩文，憑藉著在電影《鴨王》中的全裸演出一露成名，不只事業蒸蒸日上，感情生活也十分甜蜜，目前與女友方韻婷穩定交往中。誰料，近日被爆出疑似和同劇組的演員蔡潔秘密約會，更被爆料曾單獨到蔡潔下塌的酒店一聚。對此，何浩文出面回應「只是朋友關係。」

現年33歲的何浩文（Dominic），早年在電影《鴨王》系列全裸成名，之後以「鴨王」的威名搶占大陸市場。出道以來緋聞纏身的他，4年前遇上模特兒方韻婷後洗心革面，兩人已穩定交往至今。方韻婷表示，自戀愛以來有件事最令她感動，早年父親在大陸逝世後，何浩文立刻放下手邊的工作，陪她平復喪父之痛。

不過2人感情看似穩定，豈料，近日有傳男方腳踏兩條船，密會一同演出有港版《華燈初上》美譽的新劇《一舞傾城》的女星蔡潔。消息指出，何浩文與蔡潔兩人在《一舞傾城》中，雖然很少對手戲，但常現身拍攝現場，並且互動頻頻。《一舞傾城》拍完後，蔡潔飛往寧波續拍新劇《香港人在北京》，何浩文為了多見蔡潔幾面，趁拍戲空檔飛抵寧波並逗留不短的時間，並與蔡潔下榻同一間酒店，甚至有人聲稱多次目擊他出入蔡潔的房間。

對此，何浩文回應之所以會出現在寧波，是為了去探朋友吳業坤的班，此外，去蔡潔房其實有很多人一起，並非只有兩個人。最後，何浩文亦表示會趁今年留在大陸發展，要多賺點錢回香港買房子結婚，為他與方韻婷的感情打上一劑強心針。另外，包括蔡潔、何浩文女友及何浩文好友吳業坤都言詞一致，表示何浩文與蔡潔只是好友之間的相處，傳言一事所言非真。