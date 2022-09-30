民眾黨中市中西區市議員參選人許瑞宏30日發表「文化大台中」政見。他表示，中西區長期沒落，歷多任市長都無法復甦，須要以中區為核心，結合東區、南區、西區及北區，推動低碳的「觀光電動公車道」、「休閒自行車道」及「人文散策步道」等三環三道，並派任1名副市長專任指揮官，跨區及局處統籌，刺激中西區觀光文化經濟動脈。

許瑞宏在競選總部舉辦「文化大台中」政見發表記者會，民眾黨台中黨部主委、台中市商圈聯誼會總召集人郭達鴻及僑光科技大學觀光休閒學系助理教授賴燿村博士、自由路與大隆路商圈總幹事陳寶貴等人到場力挺，會場並展出唐氏症藝術家劉如嫚的「地球現在怎麼了－劉如嫚個展」，強調環保及環境失衡的省思。

許瑞宏指出，台中市的電動公車數量是全國之冠，以「觀光電動公車道」打造「經典建築傳統線」、「青創美學文青線」及「最夯票選網紅線」三環；「環狀休閒自行車道」則區分「城中城人文自行車道」、「悠遊台中自行車道」、「台中之心環狀自行車道」三環，打造零碳休閒生活；「人文散策步道」規畫古蹟建築、青創聚落及綠川水岸三路線。

許瑞宏並指出，台中市長歷經胡志強、林佳龍及盧秀燕等人都提出復甦中西區，但至今仍未解決，他建議應建請1名台中市副市長專任「大中區」指揮官，統籌相關局處協調優化人行道、規劃環狀公車路線、沿線的旅遊景點強化等，才能達成「文化大中區」的目標。

郭達鴻則說，今年選舉沒人要好好談政策，許瑞宏願意花時間集合學界、實務界及商圈研究政策，台中好行的觀光列車使用率與便利性遠遠不夠，不但做得比觀光局更詳細，還打破界限，讓中區復活出現契機。