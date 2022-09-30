為紓解白天工作壓力，許多人習慣睡前滑手機追劇，眼科醫師提醒，夜間躺床上滑手機、追劇，不只黃斑部會因長期受藍光影響而病變，但還可能因滑手機的姿勢，致眼壓過高，進而造成青光眼，而青光眼是不可逆的疾病，嚴重可致失明，因此提醒民眾勿在昏暗燈光下躺床滑手機，否則視力喪失真會讓人生陷入黑暗。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，眼睛會不斷分泌房水來協助滋養眼球與排出代謝物，正常情況下，房水的分泌與排出會維持良好的平衡，若因眼球結構產生變化，導致房水無法順利排出，就會導致房水壓力過高，亦即眼壓過高，進而導致青光眼。

陳瑩山表示，人以臥姿時在昏暗燈光下滑手機時，眼壓會因水晶體往前傾、瞳孔放大而阻礙房水的流動，進而增加眼壓，導致青光眼。他舉例，日前就有一名在科學園區工作的上班族，每晚入睡前滑一小時手機追劇，來紓解工作壓力，近期突因劇烈頭痛而掛急診，原本給藥緩解頭痛，但患者連4天掛急診，急診醫師察覺有問題，經檢查才知，原來眼壓已達56毫米汞柱，遠高於正常值上限的20毫米汞柱，因此產生頭痛等急性青光眼的症狀。

他表示，眼壓高會長期壓迫視神經，若超過視神經可承受的極限，或供應視神經養分的血液循環不良，就會發生視神經受損，產生視野缺失及視力喪失。

陳瑩山提醒，平日看東西時宜保持良好的閱讀姿勢，使用手機等3C產品時光線要充足、姿勢要良好；眼睛疲勞時應用熱敷眼罩，不要自己按摩眼睛；此外日常飲食要均衡，多攝取有助抗氧化的蔬菜水果，適當攝取維生素B群，「加上良好的睡眠，避免用眼過度，多做戶外運動，以保養眼睛。」