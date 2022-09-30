2022台北白晝之夜將於明日登場，台北市推出限量1萬張的「白晝消費券」，邀大家欣賞藝術的同時，也能品嘗美食，文化局表示，活動當日前往白晝之夜5個服務站，就可透過台北通或悠遊付APP於現場下載1張100元折價券，在超過260家士林夜市合作店家消費。

文化局表示，台北白晝之夜今年在士林區以實體活動結合線上體驗，將吸引許多喜愛藝術與嚮往城市夜晚風情的民眾參加，為讓民眾欣賞藝術作品及展演時，也能多享用在地美食，特別推出「白晝消費券」，歡迎民眾觀展順道領取，就近在士林商圈消費。

文化局表示，想領取「白晝消費券」可先下載台北通或悠遊付APP，在台北白晝之夜當日下午4時，到A區的「台北表演藝術中心」（北藝中心服務站下午五時三十分至七時三十分期間暫停領取）、「士林夜市」、「士林官邸公園」及B區的「台北科學藝術園區」的5個服務站掃描QR碼。

文化局說明，每人每區每APP可領面額100元的消費券1張，規畫發放1萬張，數量有限換完為止，民眾可前往士林夜市逾260家指定店家消費，即可使用台北通內的白晝消費券折抵消費金額，或採用悠遊付消費後，得到回饋額度，使用期限至10月10日。

響應「2022台北白晝之夜」，10月1日包括國立台灣科學教育館、台北市立天文科學教育館、台北市兒童新樂園都將延長開放至午夜12時，不但有豐富節目，還開放免費入場，國立故宮博物院也延長開放至晚上9時，正館免費參觀。

此外，兒童新樂園外的廣場也將舉辦「胖卡嘉年華」，從中午12時到午夜12時，由各具特色的行動餐車進駐，提供民眾多樣化餐飲選擇，可用悠遊付APP掃QR碼取得100元消費券，每人限領一張，僅可在胖卡嘉年華上折抵，並要在當日使用完畢。