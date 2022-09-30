「好想學電腦的文書處理啊！有沒有可以讓我們輕鬆學文書處理的電腦課呢？」聽到了新移民朋友的心聲，臺北市大安區公所為協助新移民朋友熟練電腦基本文書操作，培養第二專長，自108年起，舉辦新移民電腦班，一直深獲新移民朋友的好評，並且除提供新移民朋友學習電腦課程，提升資訊應用的技能以外，更搭配實用多元的就業宣導、人身安全、消費者保護、防災應變、稅務法規、考照輔導、防疫宣導等7門生活應用課程，以淺顯易懂的方式讓新移民朋友了解，融入在地生活。

臺北市大安區公所為協助新移民朋友熟練電腦基本文書操作，培養第二專長，自108年起，舉辦新移民電腦班，一直深獲新移民朋友的好評。(大安區公所提供)

為更貼近新移民朋友需求與期待，提供最生活化的課程，臺北市大安區公所每年會參考課後問卷回饋意見，不斷調整上課內容，今年也因應疫情，調整延後至8月開課，許多新移民朋友一知道有開課訊息，馬上就電話報名。截至9月30日止，上課人數總計38人，全勤人數高達23人，可見獲得新移民朋友的認同與支持。

臺北市大安區公所為協助新移民朋友熟練電腦基本文書操作，培養第二專長，自108年起，舉辦新移民電腦班，一直深獲新移民朋友的好評。(大安區公所提供)

另希望更多的新移民朋友透過臺北e大平台，進行線上學習，臺北市政府民政局首度與法務局及公務人員訓練處合作，在大安新移民電腦班，實地錄製消費者保護宣導教材，讓新移民朋友遠距閱讀課程，瞭解基礎法律知識及網路購物的消費權益。

林明寬區長表示，經過這幾年電腦班的開辦，文書處理的課程已教會新移民朋友用電腦寫履歷做簡報，在找工作上大大加分！學員們來自不同的國家，透過課堂上的互動，也可以認識來自各方的朋友，之後也會持續辦理電腦班，讓新移民朋友善用所學知識及電腦技能，融入在地生活，並且有任何需要大安區公所服務，我們一定全力以赴提供協助！