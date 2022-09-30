台中慈濟醫院副院長王人澍（右）鼓勵往診鄉親有機會到三義中醫醫院當志工。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

台中慈濟醫院副院長王人澍（右）建議往診鄉親，用功能好的手協助復健，並強調睡眠充足的重要。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

慈濟三義中醫院預定年底啟業，醫療團隊已先啟動社區關懷居家往診，台中慈濟醫院副院長王人澍走入苗栗縣大湖鄉，一起守護鄉親健康。近日所關懷的個案有2位是慈濟照顧戶，壯年男性中風開了五次刀，單側仍待復健，另一名女性則是去年發生車禍，視力無法對焦，王人澍親切把脈並提供多項醫療建言，讓身受病苦的弱勢人備感溫馨。

慈濟三義中醫院即將啟用，慈濟醫療團隊的腳步也跟著來到居家，慈濟台中醫院副院長王人澍率領實習醫師廖彥柏走入大湖鄉社區，探視有醫療需求的鄉親，相對弱勢的照顧戶更是主要關懷對象。

45歲的李先生年初中風，前後在兩家醫院開了5次刀，領有重度障礙手冊，王人澍仔細瞭解病情，發現他身體左邊單側行動不便，目前還持續復健，王人澍建議，多使用功能較好的右手，協助無力的左手復健，幫助恢復生活行動機能，注意睡眠充足，避免接觸聲光太大、內容太過刺激的影片，飲食可以多吃些木瓜、川七、牛蒡，也可以搭配中西醫合治門診，親切鼓勵讓李先生頻頻點頭。

另一位照顧戶是43歲的李女士，她因車禍傷及頭部，雖然意識清楚但至今兩眼視力模糊無法對焦，尤其左眼看不見，王人澍表示，左眼看不見應該是視神經問題，多做眼球運動可以調節視神經，王人澍並舉起手指轉動，指導李女士學習眼球運動，李女家屬在旁陪同，看到李女眼球能隨著王人澍的手轉動，彷彿也出現一道曙光，特別感動，王人澍更鼓勵姊姊未來有機會可以去三義中醫院做志工。

往診計畫總有臨時的需求，王人澍答應志工增加的個案，獨居的劉女士3年前從鷹架跌落，導致腦部受傷、右側手腳無力及言語不清，平日靠長照居服員協助送便當、洗澡與上下床。生命的種種難處，讓他忍不住對著到家裡關懷的醫師與志工哭訴。王人澍細心把脈，建議要多曬太陽散散心，同時增加人際互動，另提供藥方讓病人能放鬆筋骨、寬胸理氣與調理腸胃。