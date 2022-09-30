周五公布的官方數據顯示，英國經濟在第二季實現了正成長，但是仍低於疫情爆發前的高水準。另一數據還顯示，英國的經常帳赤字低於預期。

英國國家統計局(ONS)表示，4~6月英國經濟產出終值為季增0.2%，高於此前初值預估的萎縮0.1%。

但是統計局下調了英國經濟從新冠大流行中復甦的預估，反映出英國經濟現在受到的衝擊，較2020年新冠封鎖導致全國企業停業有更大的衝擊。

ONS指出，目前實際的GDP水準比2019年第四季疫情爆發前的水準要低上0.2%，而此前的預估為高上0.6%。

ONS也表示，該局現在相信，英國經濟在2020新冠肺炎侵襲的那一年為萎縮11%，比之前估計的萎縮9.8%更為嚴重。

Pantheon總體經濟的首席經濟學家Samuel Tombs說，這些資料顯示，新冠傳染病疫情和英國的脫歐，帶給英國經濟的損害，比之前想像的更大。而這些修訂將迫使預算辦公室進一步下調對未來GDP的預估。

另外英國財政部長Kwasi Kwarteng在上周公布一項經濟計畫，將透過減稅來刺激成長。

投資人的反應是拋售英鎊和英國國債。這也讓英國的鉅額經常帳赤字成為注目焦點。

4~6月英國經常帳赤字缺口縮減到338億英鎊。此前路透調查經濟學家指出，英國財政赤字約440億英鎊。

此一缺口比第一季的439億英鎊赤字要小，部分原因為能源公司受到油價飆升影響，海外獲利比預期的更多。

然而1~3月的財政赤字規模仍是有史以來最高。