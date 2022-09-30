民進黨新北市長參選人林佳龍今提出「首都捷運政策計畫」，包括「興建溪北捷運」、「成立首都捷運公司」、「高快速公路優化計畫」，以解決新北市交通問題。對此，新北市交通局表示，林佳龍提出15項新北高快速公路建設路網的重大交通建設競選政策，其中14項與新北市府已規畫或興建中，或配合中央辦理中的高快速公路建設計畫完全相符，相似度達93％以上；政策不用抄論文，歡迎林佳龍認同關心新北市。

交通局長鍾鳴時表示，林佳龍推的政見，不是新北市早已在做，就只是換個名詞，呼籲林佳龍，把心思放在新北，真正了解新北，否則就會一直鬧笑話、搞烏龍，另並提醒林佳龍，國道3號增設北土城交流道工程計畫，交通部已於去年10月1日正名為「金城交流道」，希望林佳龍能多熟悉新北市。

鍾鳴時說，侯友宜市長上任後積極推動新北市境內高快速公路與市區道路重大交通建設，推動執行成果與辦理進度有目共賭，健全新增與改善新北市高快速道路系統早已是新北市府既定的交通政。

由於高快速道路系統為中央高速公路局與公路總局管轄，市府除積極依中央訂定申請增設與改善交流道作業要點辦理可行性研究計畫，爭取核定外，也籲請中央積極推動辦理各項已核定或施工中的計畫，包括國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程、國道1號林口交流道改善工程分別歷經6次與8次流標，新北市民仍在等待，希望中央能儘快解決流標問題、早日推動完成，

另針對已提送中央審議的建設計畫，如國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道及台65線新莊二交流道（增設南出匝道）等2項計畫，希望中央加速審議、早日核定，千萬不要像淡水河北側平面道路建設計畫延宕核定，不僅讓新北市民苦苦等待，更讓工程經費不斷上升。

鍾鳴時強調，新北市府也積極推動大眾運輸政策，從2020年起每年投入4.16億元與台北市政府共同推動1280公共運輸定期票，有助於台北都會區大眾運輸穩定發展，新北市歡迎中央挹注補貼經費，共同推動擴大雙北公共運輸定期票使用範圍或以加價購方式納入台鐵及機場捷運等其他運具，健全大眾運輸發展。