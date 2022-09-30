由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》講述一個台南女生北漂到台北的日常，開播後卻引來兩極評價，也掀起南北網友大戰，不少台南人爆氣說「我們沒有這樣，這是什麼刻板印象！」網紅半調子文青則感嘆地說，整部戲就錯在把女主角設定為台南人，因為台南很好玩，多數台南人都超以台南為榮，身為苗栗國子民的他更直接吐槽說，感覺應該設定成苗栗人比較合理啦！

網紅「半調子文青」昨在臉書上發文表示，最近爆紅的戲劇《台北女子圖鑑》，錯就錯在把女主角設定成台南人，先不說台南真的超級熱鬧又好玩，大部分的台南人根本超以台南為榮，他們走到台北每家店都要說一次「我家巷口那家屌打整個台北」。

半調子文青指出，他是苗栗人，他認為將《台北女子圖鑑》的女主角設定成苗栗人還比較說的過去，因為10年過去了，苗栗感覺都沒有什麼進步，苗中還是被叫毛中，會讀書的學生都往竹中或台中一中跑，更不要說大學會留在苗栗讀聯合大學了。

半調子文青也說，他來台北工作快10年，在生活中習以為常的星巴克，直到去年才在苗栗市區開了第一家，想想真的有夠不可思議。

貼文引起網友熱議，「他們天龍人想羞辱的當然是我們南部的子弟啊」、「就天龍人啊！台北以外都南部，可能基隆也算是南部」、「身為苗栗國子民，不能同意更多了」、「或是雲林海線的鄉鎮也比較合理」、「設定成花蓮人也很能說得過去，畢竟我們家鄉到現在都還沒有50嵐」。