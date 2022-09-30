桃園市八德區因近年移入人口多，導致當地車輛增加，路上常見違停亂象，加上主幹道介壽路又遇上綠線捷運施工，交通陷入黑暗期，交通局考量八德區道路違規需拖吊至桃園拖吊保管場，路途遙遠，為此於國道2號橋下設置八德設置拖吊保管場，將於10月1日啟用。

交通局表示，八德拖吊保管場選址於交通部高速公路局管理的國道2號橋下土地，將從10月1日起開始營運，執行範圍為整個八德區。另外，大溪區、龍潭區道路無牌車、廣告車等違規車輛，也將拖吊至八德拖吊保管場進行保管。

交通局說，八德拖吊保管場營運時段為上午8點至下午8點，場址位處桃園市八德區東勇街616巷80號對面國道2號橋下，連絡電話為03-3618123、03-3671515，警察局交通警察大隊派有員警駐守八德拖吊保管場，若民眾有領車問題或執法疑義，可逕撥電話至保管場，向接話員或警員洽詢。

交通局呼籲，車輛請勿違規停放於人行道、道路禁停標線區域及其他禁止臨停的場所，如車輛有違規停放情事將處以罰鍰，並逕行拖吊保管，車主將繳納汽車拖吊費每次800元，保管費每12小時100元；機車每次拖吊費150元，保管費每12小時25元。