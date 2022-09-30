許多人都喜歡去美式賣場好市多（Costco）採購，而有一位網友表示，日前去逛街時，看到有家長讓小孩坐在推車內，屁股下面還特地墊了浴巾，正當原PO暗自讚賞家長的貼心行為時，媽媽一個惡劣的舉動卻讓他看傻了眼，怒罵「真的沒水準」，貼文曝光後，也引起眾多網友撻伐。

原PO在臉書社團發文表示，日前去美式賣場採購，結帳時遇到一家三口，媽媽正幫坐在推車裡的女兒穿鞋子，且推車內還鋪有一條紫色浴巾，讓原PO頓時心想，這對父母真是貼心，怕女兒坐在冰涼的推車上覺得不舒服，特地帶了浴巾出門。

讓人意外的是，後來爸爸逕自推著推車向前結帳，而媽媽卻抱著那條被孩子坐過、被鞋子踩踏的紫色浴巾，往回走向商品區，一直到爸爸結完帳後，媽媽才兩手空空地再次出現，讓原PO詫異地說：「看那熟練程度，肯定不是第一次了，真的沒什麼水準」。

貼文一出惹怒不少網友，紛紛留言痛批，「應該拍照讓大家認識一下」、「可以直接跟員工反應嗎？太沒水準了吧」、「好市多真是看透人性的地方」、「智慧來自天賦，善良源於選擇…」、「人不要臉天下無敵」。