經寶精密jpp-KY（5284）受惠於航太、數位飲料機訂單暢旺，以及第四季開始新的沖壓件廠投入量產，並開始認列營收，主要交貨伺服器機殼給美系大廠，jpp-KY第四季營收可望挑戰歷史新高紀錄。

此外，jpp-KY有大筆美元資產，隨著美元匯率強勁，今年除了本業營運維持成長之外，由於美元資產占40％，第三季可望有少量匯兌收益；而規畫已久的新廠將於第四季投產，可望在當季貢獻營收。

jpp-KY表示，新廠主要為沖壓件生產線，第四季量產之後就開始認列營收，主要交貨給美系伺服器客戶，中美貿易戰之下，泰國伺服器機殼製造商成為國際客戶轉單的受惠者。

jpp-KY 7、8月認列模具營收，本業出貨動能亦強勁，激勵單月營收已經連三月創下歷史新高，9月則少了認列模具的營收，可能中斷營收創新高走勢，不過法人預估，各類訂單暢旺，9月營收仍維持高檔，可能介於6～7月之間，據此估計，jpp-KY第三季營收可望如願寫下新高紀錄，第四季又有新廠加入營運，季營收連續創高可期。

隨著疫情趨緩，jpp-KY的航太事業已經回升至疫情前的水準，加上數位飲料機、伺服器機櫃訂單在手，訂單透明度高，公司日前召開法說會時看好今年度營運，目前產能滿載，且可望延續到明年。

jpp-KY今年上半年獲利1.02億元，每股稅後純益2.33元，營益率在第二季一度創下新高，達16.7％，主要因產線高度自動化，沖壓廠領先同業二至三年的時間。

累計jpp-KY今年前八月營收達11.02億元，較去年同期大幅成長23.4％，其中8月營收1.64億元，月增4.62％、年增80.2％，為單月歷史新高紀錄。