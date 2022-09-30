台北市長柯文哲今日下午接連出席「台北秋季結婚購物節」以及台北汽車大展，會後受訪

台北市長柯文哲（中）30日出席「承德好車公益嘉年華啟動記者會」與「台北秋季結婚購物節」 活動。（鄧博仁攝）

年底選舉腳步接近，但台北市目前仍是「三腳督」狀態，因此傳出綠營開始散布藍白合作消息，擬「新竹高虹安換台北蔣萬安」的傳聞。對此台北市長柯文哲表示，這個傳聞不是今天才有。並表示自己一定支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊，最後更笑稱，喜歡黃珊珊就投給黃珊珊，不希望蔣萬安當選投給黃珊珊；不希望陳時中當選也投給黃珊珊，這樣就好啦！

柯文哲今日下午接連出席「台北秋季結婚購物節」以及台北汽車大展，會後受訪被問及「藍白合」傳聞，柯表示，這個傳聞不是今天才有，選舉要靠自己能力獲得支持，老是在想棄保，太沒有出息。

柯表示，自己對台北選情的看法是這樣，台北市終究還是台灣最先進的城市，台北市民也最理性，反正三個候選人中，選一個當台北市長對這個城市、國家是最好的。自己一定支持黃珊珊，她已經證明是可以當市長的人，柯文哲結論，喜歡黃珊珊就投給黃珊珊，不希望蔣萬安當選投給黃珊珊；不希望陳時中當選也投給黃珊珊，這樣就好啦。