美元指數強升，讓人民幣貶破7字頭防線，今（30）日跌至 7.13元兌1美元。大陸人民銀行為了挽救疲弱的人民幣，要求國有銀行在離岸市場大舉賣美元。對於這一波人民幣殺到14年來低點，官媒新華網抨擊，美國激進升息是權衡算計後選擇的策略，藉美元霸權向外轉嫁危機，本質上是損人利己、禍害全球。

近期人民幣跌跌不休，在岸價28日衝上7.25，摜破7.2大關，為2008年2月以來新低價。今年人民幣在岸價已重挫逾11％，創下1994年以來最大年度跌幅。人行為阻貶，警告投機客勿追漲殺低，人民幣跌勢有所收斂。

新華網報導，在美國聯準會（Fed）極度緊縮的貨幣政策下，從歐洲到亞洲，從拉美到中東，不少國家匯率大跌至多年來低點，輸入性通膨壓力劇增，債務違約風險飆升，造成金融市場劇烈震盪。部分經濟體在保經濟和穩匯率之間艱難抉擇，日本等西方主要經濟體甚至被迫干預市場穩定匯率。

「人為製造危機並轉嫁危機，是美國的特權。」報導稱，這項特權基於美元霸權，也就是美元作為全球頭號支付貨幣和儲備貨幣的獨特地位。目前美元在全球央行外匯儲備占比近6成，在國際支付占比近4成。

報導引述CNN指出，美元擁有特別的「微笑曲線」，代表在兩種極端（無論市場經濟好或壞）情況下都會走強。美國經濟非常強勁時，美元往往會升值；而在美國經濟疲軟且世界經濟面臨衰退時，美元同樣會升值。

換句話說，當經濟擴張時期，美國可透過寬鬆貨幣政策，放任廉價的華爾街資本到處攻城略地製造泡沫，通過投機交易收割全球；當遇到經濟困境時，則收緊流動性，拉升美元匯率，促進美元回流，提振國內經濟，同時以更低成本進口商品，緩解通脹，向外轉嫁危機，再度收割全球。

在當前環境下，華府顯然不在意極度緊縮，引爆一場經濟衰退。依過去歷史經驗，只需確保其他經濟體情況更差，就能讓美國經濟經歷短暫震盪之後，搶得復甦先機。

巴克萊銀行最新報告稱，人民幣疲弱是全球經濟前景令人擔憂的訊號，若人民幣持續貶值，多數國家不得不跟進以保持出口競爭力。其他外銀對人民幣前景也不樂觀，匯豐預測今年底人民幣將貶至7.2元，花旗更預測會貶至7.3元才見底。