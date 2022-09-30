民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，林秉樞去年被依私行拘禁、強制等8罪名起訴，林律師團希望採精神抗辯求減刑或脫罪，但精神鑑定報告顯示，林犯罪當下未符合無辨識能力要件，檢方也具體求刑3年，全案歷經9個月審理，新北地院今宣判，依傷害等13罪，判處2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，其餘12罪加總判處2年2月徒刑，得易科罰金78萬元，全案可上訴。

高嘉瑜指控林秉樞去年11月在新北市某飯店內拘禁她人身自由及施暴，恐嚇散布不雅照片，並逼迫她寫下自白書；參加林母告別式時，林因不滿她未邀請副總統賴清德到場，當場發飆扯掉她帽子與口罩，狂吼逼她當眾下跪。

林秉樞施暴惡行全紀錄。

新北檢去年12月聲請羈押禁見林秉樞獲准，檢方火速分案調查，今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪名起訴；國民黨告發林涉假冒公務員、洗錢等罪部分，檢方僅認定林P圖高額存款是膨風偽造，依偽造文書罪將他起訴，其餘均因罪嫌不足不起訴。

全案移審新北地院後，林因有反覆實施強制罪及恐嚇罪之虞被裁定羈押，期間兩度延押，直至今年7月才以80萬元交保。

全案審理期間，林秉樞律師團祭法官迴避，指合議庭背離法律程序，審判偏頗，但仍被新北地院以欠缺客觀原因或濫用權利，不符迴避要件駁回，律師團也要求多次勘驗錄音檔、私密照等證物，屢屢與高嘉瑜律師針鋒相對，因林自爆偷錄與高的對話，因此又被加告妨害秘密罪。

林秉樞在法庭上幾乎不認遭起訴的8大罪狀，尤其對拍攝裸照、私刑拘禁極力否認，並稱高嘉瑜拍攝時都有看鏡頭、自白書也是對方寫的，並向法官喊冤稱「人生已經毀了，我沒這麼壞」，而他交保後也極力躲避媒體，不再公開對外發言。