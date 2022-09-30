好萊塢2大男神伊森霍克（Ethan Hawke）首度與伊旺麥奎格（Ewan McGregor）合作，在主演新片《雷蒙與雷》，由《地心引力》、《羅馬》金獎導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）製作、波哥大籍導演羅德里戈加西亞（Rodrigo García）執導。9月在多倫多國際影展中首映後獲好評，今（30日）釋出完整預告，也讓觀眾感受伊旺麥奎格的高張情緒對比伊森霍克的細膩柔軟，2人相斥又相容的精彩交鋒。

2人在片中飾演一對同父異母的兄弟，因父親的不稱職讓彼此關係疏遠、對兒時記憶也不願多加回想，卻在中年時因父親離世的消息，被指定完成父親遺願「希望兒子們親手為他挖掘墳墓」開始，讓他們被迫面對這位不存在的主角又一次刮起的風波。雷蒙與雷這對兄弟因父親而疏離，也因父親而再次聚首，命運試圖要為他們的過去重新刷上不同色彩，理清也釐清情感。《雷蒙與雷》將於10月21日在Apple TV＋全球同步上線。