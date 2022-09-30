DS全球數位藝術節雲端分享會於9月28日圓滿落幕，特別邀請到edison's co CEO江秉承與會，以「數位藝術如何轉換成數位經濟」為題，帶大家用經濟角度去思量藝術情感價值與貨幣間的轉換關係。一個小時的分享會，吸引近4700人於直播平台觀看。

近來NFT數位藝術品的出現，奇襲了藝術市場。以不可纂改、不可分割、可溯源以及具有獨特性的特點在藝術圈掀起了一場轟動。伴隨著大量藏家的加入，有些數位藏品甚至破天荒的喊出驚人天價。這些現象也重新改寫了人們對於藝術品價值的觀點。

至於為甚麼有些藝術品能具有收藏價值，有些卻只能淪為一個JPG呢？江秉承認為所謂的經濟其存在的本質，是在為人類創造在社會中的基礎生存條件。而人除了依靠能量也得依靠情感而活下去，藝術的存在正是具有供應情感的價值。而藝術家如何將情感轉化成貨幣，最關鍵之處就在於能讓人產生情感連結。

再以情感面分析人與藝術品間的連結。人有主觀、客觀、價值觀這三大感受。主觀情感建立在人的喜愛及感受，具有內在價值，如:人追隨神明，是其給予寄託與希望。客觀情感則是建立在作品名氣、價格，如:出自於名家之手的作品一定價值不斐，是因人對其名聲產生溢價價值。而價值觀是建立在傳播環境間，如:無聊猿BAYC的稀缺價值以及名人效應，帶動其價格水漲船高。如此，我們可以得知藝術品價值是與內容情感、對標族群、擁有對象、稀缺性等有關。

從沒有Web打到Web3.o的無敵藝術家的行銷五招。（圖／江秉承提供）

緊接著，他以畢卡索這個行銷天才的故事為案例，講述除了經營藝術品與人情感的連結之外，運營手段也是在成就藝術品價值中有不可或缺的重要性。而又在這個自媒體當道的年代，如何善用網路傳播的力量，經營個人社群展現獨特形象及作品IP故事，才能在浩瀚網海中建立起社群共識並引起關注。

江秉承表示元宇宙沒有時間、空間維度的限制，人們能任意地選擇與誰產生情感連結，在未來的時代裡，將會有大量的數位藝術品出現，鼓勵大家在創作數位藝術品之外，也要同步建立起專屬於個人的IP故事才能讓人的情感傳遞更為久遠。

DS全球數位藝術節旨在建立WEB 3.0元宇宙產業發展平臺，把藝術帶入生活，透過國際賽事，孵化數位藝術，發掘及培養優秀的產業人才。鼓勵有志投入元宇宙發展的人士，實現創作自由，創意自由。（資料來源／蕭聿軒）

即日起至10月20日熱烈徵件中，參賽詳情請參閱大賽官網。