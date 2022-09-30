台灣大(3045)今(30)日關係人身分出席「遠傳申請合併亞太電信」聽證會，台灣大副總揭朝華表示，遠傳併亞太電儘管「新郎不是我」，但台灣大依舊舉雙手贊成，但回歸近來爭議不小的超頻問題，喊話主管機關要「愛中華，也愛台灣」!

台灣大副總揭朝華發言時表示，「儘管台灣大跟亞太電眉來眼去那麼多年，但無奈情深緣淺，讓遠傳捷足先登」，雖然新郎不是我，但台灣大還是舉雙手贊成此合併案，衷心祝福此對佳偶百年好合。

祝福歸祝福，但合併後的超頻提依舊是近來電信業爭議主軸，揭朝華進一步就提到，中華電在今年5月公平會辦理之「遠傳電信與亞太電信結合案說明會」中指出，「（遠亞合併）涉及固定寬頻、企業專網、跟網際網路的傳輸資料中心等服務，亞太電同時負責營運全台第二大網際網路交換中心，再者，亞太併入遠傳後，會擴大遠傳於固網市場的競爭能力」，針對中華電信老大哥對固網市場的擔心，台灣大亦有同感，建請主管機關將此合併案對固網市場之公平競爭影響納入考量。

台灣大哥大重申，希望主管機關儘快核准二個合併案，以增進國家、社會、以及消費者的福祉。通傳會已於今年5月18日核准「亞太電信900MHz 頻段頻率改配中華申請案」，希望主管機關秉持行政處理一致性原則，處理二個合併案之超頻問題，要「愛中華，也愛台灣」。