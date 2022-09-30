上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周跌破2000點，來到1922.95點，連續第16周下跌，但跌幅7.2％有所收斂。所有航線還是收跌，歐洲及地中海線都跌破3000美元整數關卡，美西線跌幅仍大，來到10.62％。
最新的SCFI運價顯示，本周下跌149.09點，指數挫低到1922.95點。其中，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)來到2399美元，下跌285美元，跌幅10.62％；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為6159美元，下跌379美元，跌幅5.8％；遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為2950美元，較上周下跌213美元，跌幅6.73％；遠東-地中海線每TEU(20呎櫃)運價2999美元，下跌250美元，跌幅7.69％。
近洋線方面，遠東-日本關西每TEU(20呎櫃)下跌14美元，為311美元；遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)下跌1美元，為301美元；遠東-東南亞每TEU(20呎櫃)下跌38美元，為348美元；遠東-韓國每TEU(20呎櫃)下跌3美元，為262美元。
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