美光大減資本支出，此舉可望助於市況供需平衡穩定，是記憶體晶片市場接近低谷的跡象，助陣DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)早盤成功逆勢翻紅，南亞科爆量收漲3.82%報48.95元，目標再收復月線失土，華邦電也收漲2%以上。

記憶體大廠美光(Micron)周四盤後發布財報並調整資本支出，因個人電腦(PC)和智慧手機需求不斷下滑發出警報，保守看待記憶體後市，而為了庫存去化力道積極，大減資本支出，預估2023財年資本支出將年減約三成，應對DRAM、NAND的供需低於預期窘境，此舉也可望有利於市場結構改善，助於市況供需平衡穩定。

分析師直言，減產、資本支出減少，是記憶體晶片市場基本面正在接近低谷的跡象，將美光的股票評級調升至「買進」，看好情勢可望在未來幾季翻轉。

研調機構IC Insights日前表示，DRAM市場出現急劇下滑，從2020年下半年開始並持續到2022年5月的強勁DRAM市場恐已結束。數據指出，在今年5月創下兩年多以來最高月銷量後，全球DRAM產品銷售額，6月減36%，7月再減21%，7月市場規模較5月縮水約一半。

通膨、消費性產品不振等經濟壓力下，終端用戶調整庫存水平，導致DRAM月銷量下滑，製造業釋出業績展望不樂觀，南亞科8月DRAM銷售額較3月下降53%，三星半導體部門負責人也表示，今年下半年看起來糟糕，截至目前，明年似乎並沒有明顯改善的事態。

IC Insights指出，市場急跌通常是DRAM下行周期開始的信號，自2000年以來已出現多次，而其後每一次的衰退都至少持續五個季度，急跌幅度至少41%，IC Insights則預估，DRAM市場在今年第三季年減38%，更評估DRAM市場在今年第四季、明年初將有更大幅度下滑力道。將在第四季度和明年初出現更大下滑。