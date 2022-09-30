日本鎧俠(Kioxia)30日表示，將從10月起，日本的四日廠以及北上廠將縮減約30%晶圓產能。

這家從東芝集團分割出來的記憶體大廠指出，對快閃記憶體的中長期前景還是充滿信心。不過，美國同業美光29日表示，因為個人電腦以及智慧手機需求下滑，資本支出將減30%，新財年也將大砍晶圓設備項目50%。

全球對電子裝置需求降溫正嚴格考驗日本經濟，日本政府30日指出，當地8月份電子零組件以及設備產量，月減6.3%，主要是受到記憶體晶片生產減少所影響。