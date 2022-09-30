根據CINNO Research數據顯示，大陸8月智慧手機銷量約?2,044萬台，較7月銷量月減7.4％，年減26％，自今年2月以來，已連續第七個月較上年同期衰退，終端市場需求持續低迷，創下2015年以來最差的8月單月銷量。

智通財經APP訊息，終端消費市場的低迷情況在8月依然持續，縱使手機廠商均有新品的更新，可是市場反應不佳，可見8月大陸市場智慧手機市場在低谷中掙紮徘徊。

具體Top 5手機廠商銷售數據來看，榮耀在大陸手機市場的表現仍然搶眼，今年第三次奪得單月銷冠，Top5品牌唯一較上月增長，但也較上年同期下降14.4％。

OPPO/vivo分別位列第二和第三，年減幅依舊顯著，分別年減38.3％和37.2％，月減6.3％和7.7％。OPPO方面的銷量擔當為A57與Reno 8，vivo方面則?Y33s與Y77，均進入了本月單機銷量前十。

CINNO Research觀察，自榮耀重整旗鼓後，OPPO/vivo明顯後勁不足，其中高端產品系列出現叫好不叫座的情況。蘋果得益於iPhone 13系列持續強勁的市場表現，Top5品牌銷量年跌幅最小，為0.2％，iPhone 13仍然霸占本月單機銷量榜首。

預計隨著9月蘋果iPhone 14系列的發布，相信會給蘋果品牌帶來一波銷量的提升，尤其會集中在iPhone 14 Pro產品上，為2022年最後一季的手機市場帶來增長動能。