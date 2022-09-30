近日臉書粉專「黑色豪門企業」釋出一段龍華科技大學迎新活動片段，只見畫面中的大學生們不只嘴對嘴接水，甚至加碼還要求女學生躺地用拖把抹臉，30秒的影片曝光後引發熱議，大學生的誇張行徑讓網友們都看傻了眼。校方稍早回應，本月29日的聯合小迎新活動，是學生們為炒熱氣氛臨時起意進行的小遊戲，已告誡並教育同學，後續將給予適當懲處。
臉書粉專「黑色豪門企業」日前釋出一段龍華科技大學迎新活動片段，並貼文寫下「現在大學生迎新真會玩，你們迎新都怎玩？」，只見30秒的畫面中，一名女大生口含一大口水，接著男大生蹲低接水，水就像瀑布一樣倒進男生嘴裡，隨後不斷以此方式接龍，拍攝者瘋狂大喊「喝掉喝掉」，最後一名男大生閉眼接水，下秒就立刻吐出，現場一片混亂。
而畫面中另一個「加碼遊戲」，只見一名女大生緊閉雙眼躺在地上，另名男大生拿著拖把旋轉，隨後直接將拖把抹在女大生臉上「洗臉」，女大生隨後坐起，拍攝者還質疑「怎麼那麼小力」，要求要再多來幾次；影片曝光後引發熱議，網友們紛紛留言砲轟太誇張，直呼把噁心當有趣。
對此龍華科大回應，針對該影片內容，已查證確認為本校學生於9月29日舉辦的聯合小迎新活動，經向活動幹部了解當日情況，活動內容沒有在計畫申請書中，為炒熱氣氛臨時起意活動，並表示整起活動過程雖無強迫，但內容確有不妥，已告誡並教育同學，後續將給予適當懲處，目前疫情仍未趨緩，仍須留意行為的適切性。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。