美國總統拜登8月在白宮簽署晶片法案（CHIPS and Science Act），將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，但日經亞洲 (Nikkei Asia) 分析指出，光靠這項法案，可能不足以說服亞洲晶片龍頭到美國設廠，各州的財力和人力優勢、生活成本等也是企業做決策時的考量關鍵。

報導指出，蓋一座晶圓廠最少也要花數十億美元，遠遠超過一些州的年度預算，晶片法案提供的520億美元補貼被部分人士批評「微不足道」，而且就算有更多補助金可以分配，也不是每個州都有機會成為贏家。

觀察全美各州，財力相對雄厚者包括紐約、德州、北卡、俄州、新墨西哥與亞利桑那州，可為各項產業提供豐富補貼，在晶片法案通過後，也促使其他州提出各自的獎勵措施，以吸引業者。

報導稱，除了獎勵措施之外，能夠獲得晶片商青睞的另一個關鍵是人力，在缺乏技術熟練工人情況下，如果具有強大招募管道，相對來說較具有吸引力，從全美各州來看，北卡羅來納州坐擁三座知名研究型大學，包括杜克大學、北卡羅來納大學教堂山分校，以及北卡羅來納州立大學，是近年美國發展最迅速的都會區之一。

再者，生活成本也是關鍵，以加州為例，雖然人口眾多、教育體系也是全球數一數二，大致符合晶片商的需求，但生活成本卻是全美最高的州之一。

台積電創始人張忠謀過去也曾透露，美國製造晶片的成本比台灣高出50％，他強調美國已沒有製造業人才，美國尋求在本土擴大晶片生産，是昂貴浪費且徒勞無功之舉。